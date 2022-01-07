Байден заявил, что коронавирус удастся взять под контроль

По словам американского лидера, ситуация станет лучше, пандемию можно контролировать.

Байден отметил, что несмотря на то, что коронавирус останется в мире, обстановка ограничений не станет новой нормой. Он подчеркнул, что в настоящее время есть все инструменты для борьбы с инфекцией, которые раньше отсутствовали.