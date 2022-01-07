Байден заявил, что коронавирус удастся взять под контроль
7 января 202220:47
Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса «здесь не для того, чтобы остаться», передает РИА Новости.
По словам американского лидера, ситуация станет лучше, пандемию можно контролировать.
Байден отметил, что несмотря на то, что коронавирус останется в мире, обстановка ограничений не станет новой нормой. Он подчеркнул, что в настоящее время есть все инструменты для борьбы с инфекцией, которые раньше отсутствовали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Два российских фильма отобрали на кинофестиваль в Роттердаме
- Белый дом подготовил пакет дополнительной «военной помощи» Украине
- Байден заявил, что коронавирус удастся взять под контроль
- США готовы обсудить с Россией сокращение числа военных в Западной Европе
- Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
- В Белоруссии вакцинацию против COVID-19 внесли в перечень прививок для подростков
- Столтенберг заявил, что расширение НАТО критически важно для Европы
- В НАТО готовы вести открытый диалог с Россией
- Канцлер Австрии заразился коронавирусом
- Год рубль кормит. Аналитик дал прогноз курса рубля на 2022 год
7 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru