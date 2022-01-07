Байден заявил, что коронавирус удастся взять под контроль

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса «здесь не для того, чтобы остаться», передает РИА Новости.

Канцлер Австрии заразился коронавирусом

По словам американского лидера, ситуация станет лучше, пандемию можно контролировать.

Байден отметил, что несмотря на то, что коронавирус останется в мире, обстановка ограничений не станет новой нормой. Он подчеркнул, что в настоящее время есть все инструменты для борьбы с инфекцией, которые раньше отсутствовали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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