Байден выступит с прощальным обращением к нации 15 января

Прощальное обращение президента США Джо Байдена к американцам запланировано на 15 января. Об этом сообщил Белый дом.

«В среду, 15 января, в 20.00 (16 января в 04.00 мск) президент выступит с прощальным обращением к нации», — отмечается в заявлении.

Байден выступит с речью из Овального кабинета. Президент подведет итог своей работы в качестве главы государства. Позже, 20 января, пройдет инаугурация нового президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что перед уходом с президентского поста Джо Байден выступит с важной речью, посвященной внешней политике.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры