Байден выступит с прощальным обращением к нации 15 января
Прощальное обращение президента США Джо Байдена к американцам запланировано на 15 января. Об этом сообщил Белый дом.
«В среду, 15 января, в 20.00 (16 января в 04.00 мск) президент выступит с прощальным обращением к нации», — отмечается в заявлении.
Байден выступит с речью из Овального кабинета. Президент подведет итог своей работы в качестве главы государства. Позже, 20 января, пройдет инаугурация нового президента Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщили, что перед уходом с президентского поста Джо Байден выступит с важной речью, посвященной внешней политике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru