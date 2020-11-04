Байден вырывается вперед в колеблющейся Северной Каролине

Кандидат на кресло президента США, демократ Джо Байден обогнал своего конкурента Дональда Трампа в колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает РИА Новости по результатам подсчета 71% голосов избирателей.

Байден набирает 52%, Трамп – 46,9%. Данный штат дает 15 голосов выборщиков. По предварительным данным, на подсчет оставшихся бюллетеней может уйти несколько дней, так как Северная Каролина принимает голоса избирателей по почте не позднее 12 ноября.

Ранее Трамп вырвался вперед в штате Джорджия, в котором 16 голосов выборщиков. Данный штат входит в пятерку колеблющихся.

