Трамп вырывается вперед в колеблющемся штате Джорджия

Действующий президент США Дональд Трамп вырвался вперед в штате Джорджия, в котором 16 голосов выборщиков, передает Fox News.

Данный штат входит в пятерку колеблющихся. Таковы результаты после обработки 33% бюллетеней. Трамп набирает 56,2% голосов, его соперник Джозеф Байден - 42,7%.

Напомним, в Техасе за Байдена проголосовали 53,8%, а Трампа поддерживают 44,9%. Техас традиционно голосует за республиканцев. Победивший кандидат получит 38 голосов выборщиков.

