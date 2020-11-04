Трамп вырывается вперед в колеблющемся штате Джорджия
4 ноября 202005:08
Действующий президент США Дональд Трамп вырвался вперед в штате Джорджия, в котором 16 голосов выборщиков, передает Fox News.
Данный штат входит в пятерку колеблющихся. Таковы результаты после обработки 33% бюллетеней. Трамп набирает 56,2% голосов, его соперник Джозеф Байден - 42,7%.
Напомним, в Техасе за Байдена проголосовали 53,8%, а Трампа поддерживают 44,9%. Техас традиционно голосует за республиканцев. Победивший кандидат получит 38 голосов выборщиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru