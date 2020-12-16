Байден выразил поддержку своему сыну, обвиняемому в неуплате налогов

Байден ответил журналистам, что уверен в невиновности своего сына, которого обвиняют в неуплате налогов. Телеканал Fox News ранее передавал, что Минюст США с 2018 года ведет расследование деловых операций Байдена-младшего в Китае. По данным телеканала, Байден совершал "подозрительные транзакции" со средствами из КНР и иных "зарубежных стран".

Хантер Байден заявил, что власти штата Делавэр расследуют уплаченные им налоги. Байден-старший публично поддержал его. Агентство передает, что о проверке финансовых операций также заявило издание Politico со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, расследование ведут власти Южного округа штата Нью-Йорк.

