Байден выразил поддержку своему сыну, обвиняемому в неуплате налогов

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его сын Хантер Байден не совершал налоговых преступлений, которые ему вменяют власти штата Делавэр. Об этом сообщает РИА Новости.

Опаснее Трампа. Зюганов назвал Байдена «жестким и неприятным противником»

Байден ответил журналистам, что уверен в невиновности своего сына, которого обвиняют в неуплате налогов. Телеканал Fox News ранее передавал, что Минюст США с 2018 года ведет расследование деловых операций Байдена-младшего в Китае. По данным телеканала, Байден совершал "подозрительные транзакции" со средствами из КНР и иных "зарубежных стран".

Хантер Байден заявил, что власти штата Делавэр расследуют уплаченные им налоги. Байден-старший публично поддержал его. Агентство передает, что о проверке финансовых операций также заявило издание Politico со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, расследование ведут власти Южного округа штата Нью-Йорк.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:НалогиДжо БайденПрезидент США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры