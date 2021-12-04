Байден выразил надежду на «долгий разговор» с Путиным

Президент США Джо Байден сообщил, что его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным будет долгим. Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Байден заявил о разработке инициатив по защите Украины от России

Комментируя заявление российской стороны о том, что РФ считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение вооружений на территории Украины, Байден заявил о непризнании подобной точки зрения.

«Я не признаю ничью красную линию», — цитирует Байдена ТАСС.

Американский президент также рассказал, что Вашингтон знает о действиях России на границе с Украиной. На фоне текущей ситуации Байден ожидает, что разговор с Путиным будет долгим. При этом президент США не указал возможных сроков и формата переговоров с российским коллегой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияВладимир ПутинДжо Байден
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