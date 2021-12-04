Байден выразил надежду на «долгий разговор» с Путиным
Президент США Джо Байден сообщил, что его разговор с российским коллегой Владимиром Путиным будет долгим. Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.
Комментируя заявление российской стороны о том, что РФ считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение вооружений на территории Украины, Байден заявил о непризнании подобной точки зрения.
«Я не признаю ничью красную линию», — цитирует Байдена ТАСС.
Американский президент также рассказал, что Вашингтон знает о действиях России на границе с Украиной. На фоне текущей ситуации Байден ожидает, что разговор с Путиным будет долгим. При этом президент США не указал возможных сроков и формата переговоров с российским коллегой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Глава Сахалина рассказал о желании фирмы из Дании арендовать курильский остров
- Россиян предупредили о возможном дефиците алкоголя с Нового года
- В России планируют ограничить использование личных автомобилей к 2035 году
- Число случаев COVID-19 в мире превысило 264 млн
- Байден выразил надежду на «долгий разговор» с Путиным
- В Новосибирске организовали производство компонентов для РНК-вакцин
- Депутат Рабинович: Доклад министра обороны о «российской агрессии» вызвал смех в Раде
- Гидрометцентр предупредил о ветре в Москве и Подмосковье
- В США заявили о поддержке наращивания военного потенциала Евросоюза
- Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли еще на сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru