Байден выдвинул кандидатуру на должность посла США в Китае
14 сентября 202100:39
Президент США Джо Байден выдвинул на рассмотрение Сената кандидатуру на должность посла страны в Китае. Об этом сообщает ТАСС.
Президент выбрал Николаса Бернса, который ранее работал постоянным представителем США при НАТО. Далее предстоят слушания и голосование по вопросу его утверждения.
Как сообщил Белый дом, также Байден направил на рассмотрение Сената экс-мэра Чикаго (2011-2019) Рама Эммануэля на должность посла США в Японии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru