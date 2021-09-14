Байден выдвинул кандидатуру на должность посла США в Китае

Президент США Джо Байден выдвинул на рассмотрение Сената кандидатуру на должность посла страны в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент выбрал Николаса Бернса, который ранее работал постоянным представителем США при НАТО. Далее предстоят слушания и голосование по вопросу его утверждения.

Как сообщил Белый дом, также Байден направил на рассмотрение Сената экс-мэра Чикаго (2011-2019) Рама Эммануэля на должность посла США в Японии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайДжо Байден
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