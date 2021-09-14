Байден выдвинул кандидатуру на должность посла США в Китае

Президент выбрал Николаса Бернса, который ранее работал постоянным представителем США при НАТО. Далее предстоят слушания и голосование по вопросу его утверждения.

Как сообщил Белый дом, также Байден направил на рассмотрение Сената экс-мэра Чикаго (2011-2019) Рама Эммануэля на должность посла США в Японии.

