«А чего она ждала?». Пушков пояснил отказ в выдаче российской визы Нуланд
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков пояснил отказ Виктории Нуланд во въезде в Россию. По его словам, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России. Об этом российский сенатор написал в Twitter.
Пушков напомнил, что в мае Нуланд также выступила за ужесточение санкций в отношении России, передает RT. То, что она попала под ответные меры – закономерно.
«А чего она ожидала?» — цитирует Ura.ru Пушкова.
В МИД России также пояснили, что Виктории Нуланд отказано в выдаче российской визы из-за того, что она находится в российских санкционных списках.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов рассказал НСН, насколько реальны угрозы США о введении санкций из-за проекта «Северный поток—2».
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