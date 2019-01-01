«А чего она ждала?». Пушков пояснил отказ в выдаче российской визы Нуланд

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков пояснил отказ Виктории Нуланд во въезде в Россию. По его словам, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России. Об этом российский сенатор написал в Twitter.

Пушков напомнил, что в мае Нуланд также выступила за ужесточение санкций в отношении России, передает RT. То, что она попала под ответные меры – закономерно.

«А чего она ожидала?» — цитирует Ura.ru Пушкова.

В МИД России также пояснили, что Виктории Нуланд отказано в выдаче российской визы из-за того, что она находится в российских санкционных списках.

Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов рассказал НСН, насколько реальны угрозы США о введении санкций из-за проекта «Северный поток—2».

