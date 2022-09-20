Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в РФ
20 сентября 202222:22
Президент США Джо Байден намерен выдвинуть американского посла в Армении Линн Трейси на пост посла в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Трейси является специалистом по странам бывшего СССР. Свою должность в Армении заняла в 2019 году.
Дипломат знает русский язык. В случае ее назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в РФ.
В начале сентября стало известно, что предыдущий посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru