Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в РФ

Президент США Джо Байден намерен выдвинуть американского посла в Армении Линн Трейси на пост посла в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Трейси является специалистом по странам бывшего СССР. Свою должность в Армении заняла в 2019 году.

Дипломат знает русский язык. В случае ее назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в РФ.

В начале сентября стало известно, что предыдущий посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России.

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ФОТО: РИА Новости
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