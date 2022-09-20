Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в РФ

Трейси является специалистом по странам бывшего СССР. Свою должность в Армении заняла в 2019 году.

Дипломат знает русский язык. В случае ее назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в РФ.

В начале сентября стало известно, что предыдущий посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан завершил работу в качестве посла в России.

