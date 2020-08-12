Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Об этом сообщает CNN.
«Я решил, что Камала Харрис - лучший человек, который поможет мне вести эту борьбу с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, а затем возглавить эту страну, начиная с января 2021 года», - приводит телеканал слова Байдена.
Отмечается, что Харрис заявила, что «сделает все возможное», чтобы сделать Байдена «нашим главнокомандующим».
Как пишет CNN, выбор Байдена происходил в условиях строжайшей секретности после того, как он поговорил с претендентами лично. Он рассмотрел 11 кандидатур на этот пост.
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