Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

Кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Об этом сообщает CNN.

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«Я решил, что Камала Харрис - лучший человек, который поможет мне вести эту борьбу с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, а затем возглавить эту страну, начиная с января 2021 года», - приводит телеканал слова Байдена.

Отмечается, что Харрис заявила, что «сделает все возможное», чтобы сделать Байдена «нашим главнокомандующим».

Как пишет CNN, выбор Байдена происходил в условиях строжайшей секретности после того, как он поговорил с претендентами лично. Он рассмотрел 11 кандидатур на этот пост.

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