Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

«Я решил, что Камала Харрис - лучший человек, который поможет мне вести эту борьбу с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, а затем возглавить эту страну, начиная с января 2021 года», - приводит телеканал слова Байдена.

Отмечается, что Харрис заявила, что «сделает все возможное», чтобы сделать Байдена «нашим главнокомандующим».

Как пишет CNN, выбор Байдена происходил в условиях строжайшей секретности после того, как он поговорил с претендентами лично. Он рассмотрел 11 кандидатур на этот пост.

