Джо Байден впервые передаст свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис
Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под наркозом в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
С момента прихода администрации Байдена к власти в США это будет первый случай, когда президент передаст свои полномочия вице-президенту.
«Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию», - говорится в письменном заявлении Псаки.
По ее словам, в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент передаст власть на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом. Во второй половине дня в пятницу, как подчеркнула Псаки, Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья Байдена по итогам медобследования.
Экс-сенатор Камала Харрис стала первой женщиной - вице-президентом США в истории Соединенных Штатов. Она заняла этот пост по итогам президентской кампании в январе 2021 года.
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