Джо Байден впервые передаст свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис

«Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию», - говорится в письменном заявлении Псаки.

По ее словам, в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент передаст власть на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом. Во второй половине дня в пятницу, как подчеркнула Псаки, Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья Байдена по итогам медобследования.

Экс-сенатор Камала Харрис стала первой женщиной - вице-президентом США в истории Соединенных Штатов. Она заняла этот пост по итогам президентской кампании в январе 2021 года.

