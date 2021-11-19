Джо Байден впервые передаст свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис

Президент США Джо Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под наркозом в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С момента прихода администрации Байдена к власти в США это будет первый случай, когда президент передаст свои полномочия вице-президенту.

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«Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию», - говорится в письменном заявлении Псаки.

По ее словам, в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент передаст власть на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом. Во второй половине дня в пятницу, как подчеркнула Псаки, Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья Байдена по итогам медобследования.

Экс-сенатор Камала Харрис стала первой женщиной - вице-президентом США в истории Соединенных Штатов. Она заняла этот пост по итогам президентской кампании в январе 2021 года.

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:ПолномочияДжо БайденСША
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