Байден во время визита в Европу ограничится Польшей

Во время предстоящей поездки в Европу президент Джо Байдена посетит Польшу. Визитов в другие страны у него не запланировано, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он не смог подтвердить встречу Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу.