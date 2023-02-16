Байден во время визита в Европу ограничится Польшей

Во время предстоящей поездки в Европу президент Джо Байдена посетит Польшу. Визитов в другие страны у него не запланировано, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он не смог подтвердить встречу Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу.

СМИ: Байден может встретиться в Польше с Зеленским

По словам Кирби, у Байдена в Польше состоится встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, он также выступит с речью по случаю годовщины начала специальной военной операции России на Украине.

Визит Байдена в Европу запланирован на 20-22 февраля. Ранее СМИ сообщали, что в Польше президент США повстречается также с Зеленским, «если в ближайшее время не произойдёт ничего чрезвычайного».


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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ВизитПольшаДжо Байден
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