Байден в четверг сделает заявление по взрывам в Кабуле
Президент США Джо Байден выступит с заявлением в связи с произошедшей серии взрывов в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Выступление Байдена планируется в 17:00 по местному времени (00:00 мск).
По разным данным, в Кабуле произошло до шести взрывов. Ранее власти США подтвердили гибель не менее 12 военнослужащих в результате произошедшего.
Три взрыва прогремели в Кабуле ранее в четверг. По предварительным данным, его жертвами стали более 60 граждан Афганистана и 12 американских военнослужащих.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Байден в четверг сделает заявление по взрывам в Кабуле
- «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, обыграв ЦСКА
- Власти США подтвердили гибель 12 американских военных при взрывах в Кабуле
- Талибы обвинили США во взрывах в Кабуле
- Собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове
- В результате взрыва и пожара в Казахстане пострадали более 30 человек
- Познер объяснил, почему против возврата смертной казни в России
- Минздрав РФ зарегистрировал новую версию вакцины «ЭпиВакКорона»
- Инфекционист дал совет по повышению иммунитета в условиях пандемии
- СМИ: В Кабуле прогремел ещё один взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru