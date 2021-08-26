Байден в четверг сделает заявление по взрывам в Кабуле

Президент США Джо Байден выступит с заявлением в связи с произошедшей серии взрывов в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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Выступление Байдена планируется в 17:00 по местному времени (00:00 мск).

По разным данным, в Кабуле произошло до шести взрывов. Ранее власти США подтвердили гибель не менее 12 военнослужащих в результате произошедшего.

Три взрыва прогремели в Кабуле ранее в четверг. По предварительным данным, его жертвами стали более 60 граждан Афганистана и 12 американских военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСШАДжо Байден
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