Байден в четверг сделает заявление по взрывам в Кабуле

Выступление Байдена планируется в 17:00 по местному времени (00:00 мск).

По разным данным, в Кабуле произошло до шести взрывов. Ранее власти США подтвердили гибель не менее 12 военнослужащих в результате произошедшего.



Три взрыва прогремели в Кабуле ранее в четверг. По предварительным данным, его жертвами стали более 60 граждан Афганистана и 12 американских военнослужащих.

