Байден уверен, что пересечется на саммите G20 с Си Цзиньпином

Байден отметил, что встреча произойдет в случае если Цзиньпин примет участие в мероприятии. Саммит состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.

Ранее в августе в Белом доме сообщили, что ведут переговоры о возможной встрече президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.