Байден уверен, что пересечется на саммите G20 с Си Цзиньпином
6 сентября 202221:20
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что пересечётся с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Об этом сообщает ТАСС.
Байден отметил, что встреча произойдет в случае если Цзиньпин примет участие в мероприятии. Саммит состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.
Ранее в августе в Белом доме сообщили, что ведут переговоры о возможной встрече президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru