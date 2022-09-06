Байден уверен, что пересечется на саммите G20 с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что пересечётся с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден отметил, что встреча произойдет в случае если Цзиньпин примет участие в мероприятии. Саммит состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.

Ранее в августе в Белом доме сообщили, что ведут переговоры о возможной встрече президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайБайден
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