Байден: Угроза терроризма за 20 лет распространилась по всему миру
Президент США Джо Байден заявил, что терроризм за 20 лет распространился по всему миру. Соответствующее письмо президента было распространено Белым домом во вторник, передает ТАСС.
По словам Байдена, проблема терроризма рассредоточилась, в связи с чем нет смысла держать тысячи военных в Афганистане для борьбы с террористами. Президент отметил, что терроризм «дал метастазы метастазы по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии».
США и другие члены НАТО ввели войска в Афганистан в 2001 году после крупнейшего в истории США террористического акта 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые дали союзникам возможность сохранять ограниченное число военных на территории Афганистана.
В настоящее время США ведет вывод всех военнослужащих с территории Афганистана. Байден ранее обещал завершить вывод военных из страны до 11 сентября.
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