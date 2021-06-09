Байден: Угроза терроризма за 20 лет распространилась по всему миру

По словам Байдена, проблема терроризма рассредоточилась, в связи с чем нет смысла держать тысячи военных в Афганистане для борьбы с террористами. Президент отметил, что терроризм «дал метастазы метастазы по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии».

США и другие члены НАТО ввели войска в Афганистан в 2001 году после крупнейшего в истории США террористического акта 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые дали союзникам возможность сохранять ограниченное число военных на территории Афганистана.

В настоящее время США ведет вывод всех военнослужащих с территории Афганистана. Байден ранее обещал завершить вывод военных из страны до 11 сентября.



