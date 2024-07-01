Суд США отказал Трампу в абсолютном иммунитете от юридического преследования

В постановлении суда говорится, что экс-президент неподсуден только за те действия, которые он совершал в официальном качестве. При этом отмечается, часть из того, что инкриминируется Трампу, под это определение может не подпадать.

«Обвинения, которые относятся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами и частными сторонами, а также его публичные заявления, представляют собой более сложный вопрос», - указали в суде.

Ранее Трамп заявил, что готов к тому, что суд приговорит его к тюремному заключению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

