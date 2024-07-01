Суд США отказал Трампу в абсолютном иммунитете от юридического преследования
Верховный суд США постановил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не обладает абсолютным иммунитетом против юридического преследования.
В постановлении суда говорится, что экс-президент неподсуден только за те действия, которые он совершал в официальном качестве. При этом отмечается, часть из того, что инкриминируется Трампу, под это определение может не подпадать.
«Обвинения, которые относятся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами и частными сторонами, а также его публичные заявления, представляют собой более сложный вопрос», - указали в суде.
Ранее Трамп заявил, что готов к тому, что суд приговорит его к тюремному заключению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса
- СК РФ хочет возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы
- Мясников предупредил, что дефицит витамина D провоцирует развитие рака кишечника
- Полицейские изъяли у пенсионера на Сахалине арсенал оружия и боеприпасов
- Холероподобный вибрион обнаружили в водоемах в черте Мариуполя
- Американский центр CSIS внесли в реестр нежелательных организаций
- Суд США отказал Трампу в абсолютном иммунитете от юридического преследования
- Платформа «Кинокарта России» запустила 15 киномаршрутов
- СМИ: Суд в Москве не удовлетворил иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной
- Кологривый заявил, что потерял ряд ролей после пьяного дебоша
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru