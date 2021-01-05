Байден: Трамп не выполняет работу президента
Избранный американский президент Джо Байден высмеял действующего главу государства Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
По его словам, Трамп не выполняет свою работу. «Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать», - сказал Байден на встрече со странниками в Джорджии.
Трамп «ноет и жалуется» из-за результатов выборов вместо того, чтобы бороться с COVID-19. считает избранный президент.
Ранее Дональд Трамп пообещал раскрыть «реальные цифры» результатов президентских выборов. Об этом Трамп написал в своём Twitter.
«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры проверяемым образом неверны?» — заявил Трамп.
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