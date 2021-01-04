Трамп пообещал раскрыть «реальные» итоги президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть «реальные цифры» результатов президентских выборов. Об этом Трамп написал в своём Twitter.
How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021
«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры проверяемым образом неверны?» — заявил Трамп.
Американский лидер пообещал представить истинные итоги выборов в своей вечерней речи, а также 6 января.
В понедельник глава государства проведёт митинг в Джорджии, формально посвящённый поддержке республиканцев на выборах в сенат.
Сенат и Палата представителей 6 января соберутся для процедуры подсчёта голосов выборщиков всех американских штатов.
Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов набрал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января. Однако Трамп не признаёт своё поражение на выборах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru