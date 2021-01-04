Трамп пообещал раскрыть «реальные» итоги президентских выборов в США

«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры проверяемым образом неверны?» — заявил Трамп.

Американский лидер пообещал представить истинные итоги выборов в своей вечерней речи, а также 6 января.

В понедельник глава государства проведёт митинг в Джорджии, формально посвящённый поддержке республиканцев на выборах в сенат.

Сенат и Палата представителей 6 января соберутся для процедуры подсчёта голосов выборщиков всех американских штатов.

Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов набрал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января. Однако Трамп не признаёт своё поражение на выборах.

