Байден: США заинтересованы в том, чтобы ЕС был сильным

Байден также заметил, что президент России Владимир Путин надеялся на раскол в отношениях США и ЕС, но вместо этого они активизировались.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».