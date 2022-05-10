Байден: США заинтересованы в том, чтобы ЕС был сильным
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был сильным. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Италии Марио Драги в Белом доме, передает ТАСС.
Байден также заметил, что президент России Владимир Путин надеялся на раскол в отношениях США и ЕС, но вместо этого они активизировались.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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