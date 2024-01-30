СМИ: Байден распорядился ответить на атаку на базу США в Иордании

По данным издания, в Вашингтоне считают, что ответственность за это несет проиранские группировки. Среди возможных вариантов — удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии.

Если президент США одобрит соответствующие решения, ответные меры, скорее всего, стоит ждать в «ближайшие пару дней».

Ранее при атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

