СМИ: Байден распорядился ответить на атаку на базу США в Иордании
Американский лидер Джо Байден распорядился разработать ответные меры на атаку на базу США в Иордании, сообщает Politico.
По данным издания, в Вашингтоне считают, что ответственность за это несет проиранские группировки. Среди возможных вариантов — удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии.
Если президент США одобрит соответствующие решения, ответные меры, скорее всего, стоит ждать в «ближайшие пару дней».
Ранее при атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru