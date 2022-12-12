Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что страна не отправляла и не планирует отправлять на Украину свои войска, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о материальной поддержке Киеву.

«Мы отправляем (военное) снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», - сказал американский лидер.

Стало известно о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута на Грайнер

При этом ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации российские военнослужащие уничтожили наемницу из США Ребекку Мациоровски, сражавшуюся на стороне ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДжо Байден
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