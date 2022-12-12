Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что страна не отправляла и не планирует отправлять на Украину свои войска, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о материальной поддержке Киеву.

«Мы отправляем (военное) снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», - сказал американский лидер.