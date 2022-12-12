Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину
Президент США Джо Байден заявил, что страна не отправляла и не планирует отправлять на Украину свои войска, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет о материальной поддержке Киеву.
«Мы отправляем (военное) снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», - сказал американский лидер.
При этом ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации российские военнослужащие уничтожили наемницу из США Ребекку Мациоровски, сражавшуюся на стороне ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Премьер Украины заявил о нежелании «цивилизованных стран» нападать на Россию
- В Черногории полиция применила газ против протестующих у парламента
- Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину
- Песню Ильи Резника о конфликте на Украине убрали из новогодних огоньков
- Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам
- Турция обнаружила месторождение нефти с запасами 150 млн баррелей
- Депутат Чепа допустил вхождение Сербии в состав России
- Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
- Милонов назвал уехавших из РФ граждан гомосексуалистами и проститутками
- Херсонский Минздрав сообщил о покушении на первого вице-губернатора Булюка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru