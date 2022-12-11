Стало известно о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута на Грайнер

По данным издания, многие представители Минюста США сопротивлялись идее выдачи Бута Москве. «Если бы она [Грайнер] была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие», — заявил один из собеседников.

Наиболее болезненным для Вашингтона аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже.

Ранее предприниматель Виктор Бут, который вернулся в Россию из заключения в США, заявил, что самым тяжелым для него в западной тюрьме было отсутствие возможности общаться с родными и друзьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

