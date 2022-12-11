Стало известно о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута на Грайнер

Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в Соединенных Штатах, сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американского правительства.

Бут заявил о поддержке спецоперации России на Украине

По данным издания, многие представители Минюста США сопротивлялись идее выдачи Бута Москве. «Если бы она [Грайнер] была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие», — заявил один из собеседников.

Наиболее болезненным для Вашингтона аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже.

Ранее предприниматель Виктор Бут, который вернулся в Россию из заключения в США, заявил, что самым тяжелым для него в западной тюрьме было отсутствие возможности общаться с родными и друзьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВиктор Бут
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