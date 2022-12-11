Стало известно о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута на Грайнер
Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в Соединенных Штатах, сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американского правительства.
По данным издания, многие представители Минюста США сопротивлялись идее выдачи Бута Москве. «Если бы она [Грайнер] была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие», — заявил один из собеседников.
Наиболее болезненным для Вашингтона аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в РФ по обвинению в шпионаже.
Ранее предприниматель Виктор Бут, который вернулся в Россию из заключения в США, заявил, что самым тяжелым для него в западной тюрьме было отсутствие возможности общаться с родными и друзьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
- В Австрии назвали ЦРУ и Евросоюз виновными в конфликте на Украине
- Экономист сообщил, когда ушедшие из России компании могут возобновить работу
- Стало известно о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута на Грайнер
- В подъезде дома в Москве нашли новорожденную девочку
- Зеленский заявил о помощи Киеву со стороны Норвегии
- МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
- Вучич высказался о заявлении Меркель и Порошенко о Минских соглашениях
- Авиалайнер застрял в сугробе в аэропорту Домодедово
- Сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале ЧМ-2022
- ЕС одобрил выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru