Байден: США к маю сделают 200 млн прививок от коронавируса

Соответствующее заявление Байден сделал в ходе своей первой пресс-конференции. По его словам, к настоящему времени сделаны более 100 млн прививок.

Демократ Джо Байден был избран президентом страны, в ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября прошлого года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января 2021 года.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 30 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 545 тысяч закончились летальным исходом. Это самые высокие показатели в мире.

