Байден: США к маю сделают 200 млн прививок от коронавируса
Президент США Джо Байден заявил, что за первые сто дней его правления будут сделаны как минимум 200 млн прививок против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление Байден сделал в ходе своей первой пресс-конференции. По его словам, к настоящему времени сделаны более 100 млн прививок.
Демократ Джо Байден был избран президентом страны, в ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября прошлого года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января 2021 года.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 30 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 545 тысяч закончились летальным исходом. Это самые высокие показатели в мире.
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