Востоковед назвал страны, которые могут стать «полем боя» для Китая и США
Китаист рассказал в эфире НСН, что Пекин и Вашингтон могут "выяснить отношения" между собой в Бирме, Северной Корее или Тайване.
США и Китай заявили о нарушении дипломатического протокола при ведении переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Китай обвинил американскую сторону в неподобающем обращении с гостями, а в США заявили, что китайская делегация «работает на публику». Обе делегации заявили о превышении лимита времени выступлений.
Востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов, обсуждая с НСН эту ситуацию, назвал ее экстраординарной.
«В целом китайский МИД придерживается обтекаемых заявлений, позитивного тона. Когда Байден пришел к власти, Пекин слал добрые весточки, а сейчас – абсолютная смена повестки. Скорее всего, это игра с собственным населением, на публику. Отношения между двумя странами до 2020 года находились на уровне холодной войны, после - перешли в фазу открытого противостояния, а вот где оно будет – в Бирме, Северной Корее или Тайване, вопрос пока открытый. Торговые отношения останутся на прежнем уровне, либо вырастут, а вот оборонная политика, вопросы безопасности будут пересмотрены. Это очень напоминает отношения России и Евросоюза, России и Украины», - рассказал он.
Представляющий на переговорах Соединенные Штаты госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что действия Пекина «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». Ян Цзечи, член правящего органа Коммунистической партии, ответил, что Америка, испытывающая проблемы с расизмом, не должна навязывать свои идеалы остальному миру. Главный дипломат США признал, что страна «неидеальна», но добавил, что США открыто решают свои проблемы.
«Фон переговоров очень напряженный, потому что уже второй китайский чиновник занесен в санкционный список - заместитель главы парламента, и такого объема санкций не было с 1989 года, когда было подавлено восстание студентов. Пекин понимает, что от исхода переговоров зависит стабильность экономическая, потому что США – один из основных рынков экспорта, но давление Вашингтона сильное, так что ситуация для переговоров очень непростая и они реально проваливаются», - констатировал Вавилов.
Собеседник НСН предположил, что Пекин изначально не хотел достигнуть конечной цели переговоров, а просто хотел показать внутриполитическим силам, что интересы страны отстаиваются.
«Китайская сторона хочет частично через изменение регламента показать, что она владеет ситуацией, навязывает свою волю. Обе стороны находятся в острой зависимости от внутриполитического фона, который и в США, и в Китае разворачиваются. В Китае – это жесткий национализм, когда ожидается, что не поддадутся Штатам, а там – серьезные антикитайские настроения. 70% американцев считают Китай врагом США после четырех лет правления Трампа. И это при том, что Байден имеет большие интересы в этой стране. Все эти факторы мешают сторонам прийти к какому-то соглашению», - заключил китаист.
Ранее глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что для китайско-американских отношений наступил «период беспрецедентных трудностей».
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