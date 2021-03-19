Востоковед назвал страны, которые могут стать «полем боя» для Китая и США

США и Китай заявили о нарушении дипломатического протокола при ведении переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Китай обвинил американскую сторону в неподобающем обращении с гостями, а в США заявили, что китайская делегация «работает на публику». Обе делегации заявили о превышении лимита времени выступлений.

Востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов, обсуждая с НСН эту ситуацию, назвал ее экстраординарной.

«В целом китайский МИД придерживается обтекаемых заявлений, позитивного тона. Когда Байден пришел к власти, Пекин слал добрые весточки, а сейчас – абсолютная смена повестки. Скорее всего, это игра с собственным населением, на публику. Отношения между двумя странами до 2020 года находились на уровне холодной войны, после - перешли в фазу открытого противостояния, а вот где оно будет – в Бирме, Северной Корее или Тайване, вопрос пока открытый. Торговые отношения останутся на прежнем уровне, либо вырастут, а вот оборонная политика, вопросы безопасности будут пересмотрены. Это очень напоминает отношения России и Евросоюза, России и Украины», - рассказал он.

Представляющий на переговорах Соединенные Штаты госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что действия Пекина «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». Ян Цзечи, член правящего органа Коммунистической партии, ответил, что Америка, испытывающая проблемы с расизмом, не должна навязывать свои идеалы остальному миру. Главный дипломат США признал, что страна «неидеальна», но добавил, что США открыто решают свои проблемы.