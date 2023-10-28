Байден: США готовы к «дальнейшим действиям» из-за атак проиранских групп

Отмечается, что США пошли на такие «необходимые и взвешенные» шаги в соответствии с нормами международного права, реализуя свое «право на самооборону».

«Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо и целесообразно, для отражения дальнейших угроз или нападений», — приводит заявление Байдена ТАСС.

Как отметил президент, он приказал нанести удары, чтобы обеспечить защиту американских военных, сорвать серию атак против США и партнеров, удержать Иран и поддерживаемые республикой военизированные группировки от «проведения или поддержки новых атак» на силы и объекты США.

Ранее американские военные по приказу Байдена ударили по двум объектам в Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

