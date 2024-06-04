Байден: США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО

После завершения текущего конфликта Украина может остаться вне НАТО. Такое предположение в интервью изданию Time высказал президент США Джо Байден.

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По его словам, даже в этом случае Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие.

«У нас с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», - заключил глава Белого дома.

Ранее Джо Байден подписал одобренный Конгрессом страны пакет законов об оказании помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:НАТОВооружениеУкраинаСШАДжо Байден

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