Байден: США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО
4 июня 202415:40
После завершения текущего конфликта Украина может остаться вне НАТО. Такое предположение в интервью изданию Time высказал президент США Джо Байден.
По его словам, даже в этом случае Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие.
«У нас с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», - заключил глава Белого дома.
Ранее Джо Байден подписал одобренный Конгрессом страны пакет законов об оказании помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru