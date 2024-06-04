В США допустили встречу Байдена с Зеленским во Франции
4 июня 202400:01
Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться во Франции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
Речь идет о мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, на которых будут присутствовать оба лидера. При этом Кирби отметил, что данной встречи нет в рабочем графике Байдена.
Ранее в Госдепе США заявили, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru