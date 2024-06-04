В США допустили встречу Байдена с Зеленским во Франции

Речь идет о мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, на которых будут присутствовать оба лидера. При этом Кирби отметил, что данной встречи нет в рабочем графике Байдена.

Ранее в Госдепе США заявили, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

