«Сонный Джо». Трамп рассказал о лишившемся поддержки Байдене

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдан по итогам первых телебатов лишился поддержки левых, которые выступали за Берни Сандерса, заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

"Никто не хочет Сонного Джо в лидеры, включая радикальных левых (которых он потерял вчера вечером). Он выразил неуважение к Берни, фактически назвав его неудачником!" – написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что у модератора дебатов Криса Уолеса был «тяжелый вечер», так как «двое были против одного», однако он назвал мероприятие веселым.