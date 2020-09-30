«Сонный Джо». Трамп рассказал о лишившемся поддержки Байдене

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдан по итогам первых телебатов лишился поддержки левых, которые выступали за Берни Сандерса, заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

"Никто не хочет Сонного Джо в лидеры, включая радикальных левых (которых он потерял вчера вечером). Он выразил неуважение к Берни, фактически назвав его неудачником!" – написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что у модератора дебатов Криса Уолеса был «тяжелый вечер», так как «двое были против одного», однако он назвал мероприятие веселым.

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Ранее российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.

«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», - сказал он.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыДжо БайденДональд Трамп
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