«Сонный Джо». Трамп рассказал о лишившемся поддержки Байдене
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдан по итогам первых телебатов лишился поддержки левых, которые выступали за Берни Сандерса, заявил действующий глава государства Дональд Трамп.
"Никто не хочет Сонного Джо в лидеры, включая радикальных левых (которых он потерял вчера вечером). Он выразил неуважение к Берни, фактически назвав его неудачником!" – написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что у модератора дебатов Криса Уолеса был «тяжелый вечер», так как «двое были против одного», однако он назвал мероприятие веселым.
Ранее российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.
«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», - сказал он.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Жителя Урала посадят на 3,5 года за убийство двух котов
- Мантуров заявил о 40 заявках других стран на вакцину «Спутник V»
- Ереван заявил, что операцией в Карабахе управляют ВВС Турции
- Россияне с 35 тоннами гашиша задержаны в Испании
- «Муму фигурного катания»: Роднина припечатала Загитову за телешоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru