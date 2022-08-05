Байден сообщил о напряженной работе над обменом Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден заявил о напряженной работе над обменом Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден также отметил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена.

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков.

При этом источники сообщают, что власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо Байден
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