Байден сократил разрыв в голосах в штате Мичиган
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сокращает разрыв с соперником от республиканцев Дональдом Трампом в колеблющемся штате Мичиган, сообщает Fox News.
Разница между кандидатами уменьшилась до 0,3%. По тогам подсчета 90% бюллетеней, Трамп набрал 49,4% голосов избирателей, Байден — 49,1%, уточняет Газета.ru
Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд. Исход голосования зависит от позиции выборщиков в колеблющихся штатах, где еще не завершен подсчет голосов избирателей.
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