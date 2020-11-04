Байден сократил разрыв в голосах в штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сокращает разрыв с соперником от республиканцев Дональдом Трампом в колеблющемся штате Мичиган, сообщает Fox News.

Еdison research: Трапм и Байден уравняли шансы на победу в президентских выборах

Разница между кандидатами уменьшилась до 0,3%. По тогам подсчета 90% бюллетеней, Трамп набрал 49,4% голосов избирателей, Байден — 49,1%, уточняет Газета.ru

Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд. Исход голосования зависит от позиции выборщиков в колеблющихся штатах, где еще не завершен подсчет голосов избирателей.

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ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо Байден
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