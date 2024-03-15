Байден снова оскорбил Путина в публичном выступлении

Глава Белого дома Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки»

«Я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - заявил американский лидер в выступлении по случаю Дня святого Патрика.

Глава Белого дома призвал Конгресс поскорее одобрить выделение Украине финансовой помощи в размере $60 миллиардов.

Путин ранее счел оскорбительные заявления Байдена в свой адрес «адекватной реакцией». По словам российского лидера, президент США не мог сказать ничего другого, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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