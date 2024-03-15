Байден снова оскорбил Путина в публичном выступлении
Глава Белого дома Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.
«Я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - заявил американский лидер в выступлении по случаю Дня святого Патрика.
Глава Белого дома призвал Конгресс поскорее одобрить выделение Украине финансовой помощи в размере $60 миллиардов.
Путин ранее счел оскорбительные заявления Байдена в свой адрес «адекватной реакцией». По словам российского лидера, президент США не мог сказать ничего другого, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
- Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов
- Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких
- Байден снова оскорбил Путина в публичном выступлении
- Минпромторг допустил включение Tefal и Rowenta в список параллельного импорта
- Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и актера Трескунова
- На Кубани директора школы оштрафовали за перевод детей на незаконную удаленку
- СМИ: Еще один бизнес мужа Блиновской пройдет процедуру банкротства
- Министр обороны Литвы Анушаускас подал в отставку
- АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru