Байден: Россия пытается вмешиваться в ход будущих выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия предпринимает попытки вмешиваться в промежуточные выборы, запланированные в стране в 2022 году. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

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Согласно словам Байдена, разведка предоставила информацию о том, что Россия занимается распространением дезинформации для влияния на процесс будущих выборов. Президент США назвал распространение ложных сведений о выборах серьезной проблемой.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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