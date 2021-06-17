Байден: Россия не хочет быть «Верхней Вольтой с ядерными ракетами»
Президент США Джо Байден в аэропорту Женевы заявил, что Россия пытается остаться мировой державой, будучи при этом "в сложной ситуации". Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Байдена, Россия подвергается давлению Китая, однако "отчаянно пытается" сохранить статус мировой державы. По словам американского президента, РФ стремится "остаться релевантной", а не быть "Верхней Вольтой с ядерными бомбами", как ей предрекали критики.
Накануне в Женеве состоялась встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Саммит стал первой встречей лидеров двух держав с 2018 года.
Ранее в среду НСН писала, что в ходе саммита были затронуты различные темы: от двусторонних отношений до стратегической стабильности в мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020
- Миранчук прокомментировал свой гол за сборную России на Евро-2020
- Черчесов объяснил выбор вратаря в матче со сборной Финляндии
- ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%
- Путин завершил визит в Женеву для встречи с Байденом
- Метеорологи предупредили о мощных потопах на юге России
- СМИ: Свердловская область может ввести обязательную вакцинацию
- Мосгорсуд признал законным продление ареста бизнесмену Шпигелю
- Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче Евро-2020
- В Кремле рассказали о подарке Путина Байдену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru