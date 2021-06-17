Байден: Россия не хочет быть «Верхней Вольтой с ядерными ракетами»

Президент США Джо Байден в аэропорту Женевы заявил, что Россия пытается остаться мировой державой, будучи при этом "в сложной ситуации". Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Байдена, Россия подвергается давлению Китая, однако "отчаянно пытается" сохранить статус мировой державы. По словам американского президента, РФ стремится "остаться релевантной", а не быть "Верхней Вольтой с ядерными бомбами", как ей предрекали критики.

Накануне в Женеве состоялась встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Саммит стал первой встречей лидеров двух держав с 2018 года.

Ранее в среду НСН писала, что в ходе саммита были затронуты различные темы: от двусторонних отношений до стратегической стабильности в мире.

