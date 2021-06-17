Байден резко ответил журналистке на вопрос о Путине
Президент США Джо Байден после пресс-конференции в Женеве резко отреагировал на вопрос журналистки телеканала CNN о президенте РФ Владимире Путине. При этом вскоре Байден принес свои извинения, передает ТАСС.
Корреспондентка CNN Кейтлин Коллинз задала свой вопрос тогда, когда Байден направлялся к выходу. Она уточнила, действительно ли американский лидер уверен в возможности изменить поведение Путина. Коллинз напомнила, что Путин не признает выдвинутые США обвинения, поэтому диалог с ним нельзя назвать конструктивным.
Байден в ответ заявил, что Коллинз его не поняла. "Что вы делали все это время? Когда я сказал, что уверен?" - спросил Байден. По словам президента, он ни в чем не уверен, а просто излагает факты.
Однако после окончания конференции Байден пояснил, что не должен был реагировать так резко, и извинился перед журналисткой. Байден добавил, что ему "не стоило умничать" при ответе на этот вопрос.
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