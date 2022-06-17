Байден: рецессия в США не неизбежна
Президент США Джо Байден заявил, что вероятность рецессии рекордного роста инфляции в стране не является неизбежной. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.
Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в наиболее сильной позиции, чем любое другое государство в вопросе преодоления инфляции.
Ранее в США опубликовали данные об инфляции в мае, которая побила рекорд за более чем 40 лет. По итогам месяца рост цен ускорился до 8,6%, при этом в апреле он составил 8,3%.
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