Байден: рецессия в США не неизбежна

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в наиболее сильной позиции, чем любое другое государство в вопросе преодоления инфляции.

Ранее в США опубликовали данные об инфляции в мае, которая побила рекорд за более чем 40 лет. По итогам месяца рост цен ускорился до 8,6%, при этом в апреле он составил 8,3%.

