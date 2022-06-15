Байден перешел на крик после слов о «бездумных расходах» Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Филадельфии (штат Пенсильвания) на повышенных тонах ответил на претензии относительно формирования бюджета и федеральных программ Белого дома. Видео инцидента публикует RT News.

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«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — крикнул в микрофон американский лидер.

Ранее Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал «субпродуктом» помощи Вашингтона Украине, напоминает Газета.ру. Американский президент подчеркнул, что власти пытаются минимизировать последствия для экономики Соединенных Штатов, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белый ДомДжо Байден
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