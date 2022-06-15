Байден перешел на крик после слов о «бездумных расходах» Белого дома

«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — крикнул в микрофон американский лидер.

Ранее Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал «субпродуктом» помощи Вашингтона Украине, напоминает Газета.ру. Американский президент подчеркнул, что власти пытаются минимизировать последствия для экономики Соединенных Штатов, отмечает РЕН ТВ.

