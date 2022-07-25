Байден: рецессия не грозит экономике США
25 июля 202222:57
Президент США Джо Байден заявил, что рецессия не грозит экономике США. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил американский лидер, в США все еще самый низкий уровень безработицы за всю историю страны. По его данным, на текущий момент число безработных в стране 3,6%.
Таким образом, Байден ответил на вопрос журналиста «должна ли быть у американцев обеспокоенность о возможной рецессии».
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25 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru