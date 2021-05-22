Байден рассказал о «единственном решении» ближневосточного конфликта
Единственным решением палестино-израильского конфликта является создание двух государств, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
«Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ», — цитирует Байдена РИА Новости.
Кроме того, американский лидер подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля осталась неизменной. Так Байден прокомментировал слова ряда представителей Демократической партии, которые считают, что главе государства стоит быть более конфронтационным по отношению к Израилю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru