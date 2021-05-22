В Госдепе пообещали оказать гуманитарную помощь сектору Газа

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал поддержку главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу. Как подчеркнул Блинкен, США будут работать над предоставлением гуманитарной помощи и усилий по восстановлению Газы совместно с Палестиной и ООН.

Глава Госдепа и палестинский лидер также поблагодарили Египет за миротворческие усилия, благодаря которым удалось заключить перемирие между сторонами конфликта. Кроме того, Аббас приветствовал визит Блинкена на Ближний Восток, который должен состояться в ближайшие дни.

