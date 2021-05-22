В Госдепе пообещали оказать гуманитарную помощь сектору Газа

Сектору Газа, пострадавшему в результате конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС, окажут гуманитарную помощь, заявили в Госдепартаменте США.

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал поддержку главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу. Как подчеркнул Блинкен, США будут работать над предоставлением гуманитарной помощи и усилий по восстановлению Газы совместно с Палестиной и ООН.

Глава Госдепа и палестинский лидер также поблагодарили Египет за миротворческие усилия, благодаря которым удалось заключить перемирие между сторонами конфликта. Кроме того, Аббас приветствовал визит Блинкена на Ближний Восток, который должен состояться в ближайшие дни.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьГосдеп СШАПалестинаСектор Газа
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