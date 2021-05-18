Байден раскрыл годовые доходы

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден 18 мая обнародовали декларацию о доходах, согласно которой семья за 2020 год заработала 607 336 долларов. Документ распространила пресс-служба Белого дома.

Кадыров увеличил свои доходы более, чем в два раза

При этом Джо и Джилл Байден уплатили 157 тысяч долларов в качестве федеральных налогов и еще 28 тысяч штату Делавэр, в котором находится дом семьи Байден, пишет Газета.ру. Кроме того, около 30 тысяч долларов супруги направили в 10 благотворительных организаций.

Годовой доход вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа Дугласа Эмхоффа почти в три раза превысил доход президентской семьи, сообщают «Известия». Они заработали более 1,6 миллиона долларов, а в качестве налогов заплатили около 800 тысяч. На благотворительность Харрис и Эмхофф в 2020 году отдали 27 тысяч долларов, пишет ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДекларация О ДоходахДоходыДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры