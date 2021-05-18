Байден раскрыл годовые доходы

При этом Джо и Джилл Байден уплатили 157 тысяч долларов в качестве федеральных налогов и еще 28 тысяч штату Делавэр, в котором находится дом семьи Байден, пишет Газета.ру. Кроме того, около 30 тысяч долларов супруги направили в 10 благотворительных организаций.

Годовой доход вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа Дугласа Эмхоффа почти в три раза превысил доход президентской семьи, сообщают «Известия». Они заработали более 1,6 миллиона долларов, а в качестве налогов заплатили около 800 тысяч. На благотворительность Харрис и Эмхофф в 2020 году отдали 27 тысяч долларов, пишет ФАН.

