Байден раскрыл годовые доходы
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден 18 мая обнародовали декларацию о доходах, согласно которой семья за 2020 год заработала 607 336 долларов. Документ распространила пресс-служба Белого дома.
При этом Джо и Джилл Байден уплатили 157 тысяч долларов в качестве федеральных налогов и еще 28 тысяч штату Делавэр, в котором находится дом семьи Байден, пишет Газета.ру. Кроме того, около 30 тысяч долларов супруги направили в 10 благотворительных организаций.
Годовой доход вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа Дугласа Эмхоффа почти в три раза превысил доход президентской семьи, сообщают «Известия». Они заработали более 1,6 миллиона долларов, а в качестве налогов заплатили около 800 тысяч. На благотворительность Харрис и Эмхофф в 2020 году отдали 27 тысяч долларов, пишет ФАН.
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