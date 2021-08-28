Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля

Президент США Джо Байден провел в Белом доме переговоры премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, лидеры стран обсудили ряд вопросов сотрудничества и безопасности на Ближнем Востоке.

«Президент Джо Байден сегодня провел встречу в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, на которой вновь заявил об историческом партнерстве Соединенных Штатов и Израиля, а также провел консультации по широкому спектру глобальных и региональных проблем, стоящих перед двумя странами», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Байден заявил о твердой поддержке безопасности Израиля и права государства на самооборону. Также лидеры договорились о совместной работе по включению Израиля в программу безвизового въезда в США.

Также Байден и Беннет обсудили ситуацию и угрозы безопасности на Ближнем Востоке, указав необходимые для сдерживания «опасного поведения Ирана» шаги. Лидеры обменялись мнениями об усилиях по содействию миру и безопасности населения Израиля и Палестины.

