Байден проведет консультации с Зеленским после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден проведет консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

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Отмечается, что Байден поделится с Зеленским содержанием беседы с Путины и обсудит с ним ряд вопросов.

Встреча Путина с Байденом пройдет завтра 7 декабря в видеоформате. Транслироваться диалог президентов не будет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран планируют, в частности, обсудить напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДжо Байден
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