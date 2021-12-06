Байден проведет консультации с Зеленским после разговора с Путиным
Президент США Джо Байден проведет консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.
Отмечается, что Байден поделится с Зеленским содержанием беседы с Путины и обсудит с ним ряд вопросов.
Встреча Путина с Байденом пройдет завтра 7 декабря в видеоформате. Транслироваться диалог президентов не будет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран планируют, в частности, обсудить напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.
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