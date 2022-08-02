Байден продолжает получать положительный результат теста на COVID-19
2 августа 202219:51
Президент США Джо Байден продолжает получать положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на врача президента.
Отмечается, что Байден продолжит находится на изоляции. По словам врача, президент чувствует себя хорошо, у него нет температуры, периодически проявляется слабый кашель.
79-летний Байден получил первый положительный результат теста на коронавирус 21 июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru