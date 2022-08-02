Байден заявил о ликвидации главы «Аль-Каиды»*
Американский лидер Джо Байден сообщил о ликвидации лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, это не даст Афганистану снова стать пристанищем для террористов. Как отметил глава Белого дома, операция по ликвидации аз-Завахири была успешна «во всех отношениях».
По словам Байдена, террориста выявила американская разведка ранее в 2022 году. Никто из членов семьи аз-Завахири не пострадал. Среди гражданского населения жертв также нет.
Напомним, в октябре 2021 года американские военные уничтожили одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» в результате авиаудара на северо-западе Сирии.
*террористическая организация, запрещена в РФ.
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