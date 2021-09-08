Байден продлил режим ЧС из-за иностранного вмешательства в выборы

Американский лидер Джо Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы, проходящие в США. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

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Режим был введен 12 сентября 2018 году. Благодаря нему США могут вводить санкционный режим в отношении тех, кто подозревается в попытках вмешательства в избирательный процесс страны.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к ним", - цитирует президента РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВмешательство В ВыборыВыборы Президента США
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