Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма
Президент США Джо Байден продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. Белый дом опубликовал соответствующее официальное уведомление в Федеральном реестре США.
Американские власти с 2014 года ввели ряд ограничений против России. В частности, санкции коснулись многих официальных и должностных лиц, а также предприятий. Кроме того, США приостановили сотрудничество с РФ в сфере экономики, инвестиций, обороны, торговли, а также прекратили взаимодействие в рамках ряда международных программ.
Байден принял решение продлить все действующие ограничения, поскольку США расценивают «действия и политику» России как «необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru