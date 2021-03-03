Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма

Американские власти с 2014 года ввели ряд ограничений против России. В частности, санкции коснулись многих официальных и должностных лиц, а также предприятий. Кроме того, США приостановили сотрудничество с РФ в сфере экономики, инвестиций, обороны, торговли, а также прекратили взаимодействие в рамках ряда международных программ.

Байден принял решение продлить все действующие ограничения, поскольку США расценивают «действия и политику» России как «необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике».

