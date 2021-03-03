Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма

Президент США Джо Байден продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. Белый дом опубликовал соответствующее официальное уведомление в Федеральном реестре США.

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Американские власти с 2014 года ввели ряд ограничений против России. В частности, санкции коснулись многих официальных и должностных лиц, а также предприятий. Кроме того, США приостановили сотрудничество с РФ в сфере экономики, инвестиций, обороны, торговли, а также прекратили взаимодействие в рамках ряда международных программ.

Байден принял решение продлить все действующие ограничения, поскольку США расценивают «действия и политику» России как «необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКрымСанкции Против РоссииСанкции СШАДжо Байден
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