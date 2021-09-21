Байден призвал готовиться к новой пандемии

Согласно словам Байдена, страны мира должны объединиться и «обезопасить себя к следующей пандемии», если таковая случится. В частности, он указал на меняющийся климат на Земле, что может стать новым вызовом.

По мнению президента, человечество может извлечь большие возможности из кризисов, если будут готовы к этому.

