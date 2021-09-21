Байден призвал готовиться к новой пандемии
Президент США Джо Байден, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно словам Байдена, страны мира должны объединиться и «обезопасить себя к следующей пандемии», если таковая случится. В частности, он указал на меняющийся климат на Земле, что может стать новым вызовом.
По мнению президента, человечество может извлечь большие возможности из кризисов, если будут готовы к этому.
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