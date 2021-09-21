Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира из-за мигрантов

Согласно словам Байдена, страны мира должны объединиться и «обезопасить себя к следующей пандемии», если таковая случится. В частности, он указал на меняющийся климат на Земле, что может стать новым вызовом.

По мнению президента, человечество может извлечь большие возможности из кризисов, если будут готовы к этому.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры