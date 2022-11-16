Тонны соли распылили в балийском небе ради хорошей погоды во время G20
В небе над Бали распылили 29 тонн соли для улучшения погоды во время саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщает индонезийское Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны.
«Технология изменения погоды является частью сценария по смягчению погодных условий, который был подготовлен на случай экстремальных погодных условий, чтобы саммит G20 на Бали прошел гладко и успешно, а все главы государств и делегаты могли проводить встречи безопасно и комфортно», — сообщила глава агенства Двикорита Карнавати.
По ее словам, военно-транспортные самолеты Cassa 212 и легкие турбовинтовые транспортные самолеты CN 295 совершили не менее 28 вылетов, чтобы распылить 29 тонн соли в небе над Бали. Процедуры проводились в сотрудничестве с ВВС Индонезии и продолжались до дня окончания саммита G20
Отмечается, что в рамках проведения операций определялось, где будет рассеиваться наибольшее количество соли, а именно, в дождевых облаках. Рассеивание соли в облаках производилось для ускорения процесса конденсации, чтобы дождь мог выпасть до того, как облака достигнут места проведения саммита G20, пояснила Карнавати. Однако, по словам очевидцев, в заключительный день саммита «Большой двадцатки» на острове начались проливные дожди с грозами.
Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мероприятие проходило на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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