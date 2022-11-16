Тонны соли распылили в балийском небе ради хорошей погоды во время G20

По ее словам, военно-транспортные самолеты Cassa 212 и легкие турбовинтовые транспортные самолеты CN 295 совершили не менее 28 вылетов, чтобы распылить 29 тонн соли в небе над Бали. Процедуры проводились в сотрудничестве с ВВС Индонезии и продолжались до дня окончания саммита G20

Отмечается, что в рамках проведения операций определялось, где будет рассеиваться наибольшее количество соли, а именно, в дождевых облаках. Рассеивание соли в облаках производилось для ускорения процесса конденсации, чтобы дождь мог выпасть до того, как облака достигнут места проведения саммита G20, пояснила Карнавати. Однако, по словам очевидцев, в заключительный день саммита «Большой двадцатки» на острове начались проливные дожди с грозами.

Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мероприятие проходило на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



