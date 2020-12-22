Байден привился от COVID-19
Избранный президент США Джозеф Байден в понедельник 21 декабря привился от коронавирусной инфекции COVID-19 в штате Делавэр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Вакцинация прошла, как ранее и обещал Байден, в присутствии прессы. CNN вел трансляцию из клиники в Ньюарке. Байден получил первую из двух доз вакцины от Pfizer.
Агентство отмечает, что Байден соблюдал меры предосторожности, он надел защитную маску во время процедуры. Ранее вакцина была введена и его жене Джилл.
Байден поблагодарил персонал, проводивший вакцинацию, и подчеркнул, что люди "должны быть готовы к вакцинации, когда у них появится "возможность получить ее". Байден отметил, что "беспокоиться не о чем", и добавил, что ждет вторую дозу.
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