Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах

Президент США Джо Байден в своих соцсетях заявил, что будет участвовать в дебатах со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.

Байден заявил, что президентская гонка складывается в его пользу

Американский лидер отметил, что принял соответствующее приглашение от телеканала CNN.

«Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня», - написал глава Белого дома в соцсети Х.

Ранее Трамп раскритиковал ораторские способности Байдена, указав, что он «двух слов связать не может», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеледебатыВыборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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