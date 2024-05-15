Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах
15 мая 202417:44
Президент США Джо Байден в своих соцсетях заявил, что будет участвовать в дебатах со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.
Американский лидер отметил, что принял соответствующее приглашение от телеканала CNN.
«Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня», - написал глава Белого дома в соцсети Х.
Ранее Трамп раскритиковал ораторские способности Байдена, указав, что он «двух слов связать не может», сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru